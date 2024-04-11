Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 11 апреля 2024Силовые структуры

Популярный российский блогер возместил многомиллионный ущерб по двум делам

Блогер Портнягин возместил ущерб в 124 млн руб по двум уголовным делам
Начало событий в новости Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

Фото: @portnyagin

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина возместили весь ущерб по двум уголовным делам на общую сумму в 124 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

Супругам вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По версии следствия, они с 2018 по 2020 год не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион рублей третьим лицам. Налоговая служба насчитала им пени и штрафы на 64 миллиона рублей.

Решение о прекращении уголовных дел пока не принято.

11 апреля полиция пришла с обысками в помещение его бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Силовики задержали жену Портнягина и доставили в СК. Позже сообщалось, что ее отпустили.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми. Какая ситуация складывается в регионе?

      Названы способы спасти брак

      Россиянин угнал трактор и попал на видео

      Российского адвоката приговорили к 15 годам за жестокую расправу над матерью

      Популярный российский блогер возместил многомиллионный ущерб по двум делам

      В МИД Украины призвали к выводу российских миротворцев из Приднестровья

      В Минобороны прокомментировали план Зеленского по контрнаступлению

      Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

      Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

      В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше