Популярный российский блогер возместил многомиллионный ущерб по двум делам

Блогер Портнягин возместил ущерб в 124 млн руб по двум уголовным делам

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина возместили весь ущерб по двум уголовным делам на общую сумму в 124 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

Супругам вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денег. По версии следствия, они с 2018 по 2020 год не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион рублей третьим лицам. Налоговая служба насчитала им пени и штрафы на 64 миллиона рублей.

Решение о прекращении уголовных дел пока не принято.

11 апреля полиция пришла с обысками в помещение его бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Силовики задержали жену Портнягина и доставили в СК. Позже сообщалось, что ее отпустили.