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15:35, 11 апреля 2024Силовые структуры

Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

Shot: жену блогера Портнягина отпустили из здания СК

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жену российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерину отпустили из здания Следственного комитета (СК). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на ее представителя .

Женщина заявила, что «все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы».

UPD: позже СК опроверг эту информацию.

О задержании Портнягиной стало известно 11 апреля. Ее доставили в следственное управление СК России по Московской области. Туда же доставили всех сотрудников банного комплекса Siberia.

Утром полиция пришла с обысками в помещение бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia Портнягина. После этого бизнес-коуч стал фигурантом двух уголовных дел. Ему может грозить до десяти лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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