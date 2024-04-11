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15:03, 11 апреля 2024Силовые структуры

Стал известен возможный срок Портнягину по двум уголовным делам

Shot: блогеру Портнягину может грозить до 10 лет колонии
Дмитрий Портнягин

Дмитрий Портнягин. Кадр: Сергей Косенко / YouTube

Популярному российскому блогеру и предпринимателю Дмитрию Портнягину грозит до десяти лет колонии. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Такой срок блогер может получить по двум возбужденным против него делам: «Уклонение физического лица от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств». Долг бизнес-коуча перед ФНС превышает 124 миллиона рублей.

11 апреля полиция пришла с обысками в помещение его бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Предварительно сообщалось, что это может быть связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов по схемам, которые использовались блогерами Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной.

Кроме того, силовики задержали жену Портнягина. Женщину доставили в главк Следственного комитета России по Московской области вместе с сотрудниками банного комплекса Siberia.

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      Екатерина Кашурникова
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