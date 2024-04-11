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11:42, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно об обысках у популярного российского блогера

Полиция пришла с обысками в помещения Club 500 блогера Дмитрия Портнягина

Кадр: @portnyagin

Полиция пришла с обысками в компании популярного российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника канала, полицейские пришли в помещения бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Предполагается, что причиной обысков могло стать возможное уклонение от уплаты налогов и легализация доходов по тем же схемам, которые использовали блогерши Елена Блиновская и Валерия Чекалина.

В октябре сообщалось, что в бизнес-клубе Club 500 прошли массовые задержания. Сотрудников заведения не выпускали из здания более трех часов. Позднее стало известно, что полицию вызвал бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский.

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Спустя несколько дней адвокат Евгений Грицков, представляющий интересы заведения, заявил, что правоохранители не выявили нарушений при проверке Club 500. Он добавил, что никто из сотрудников элитного заведения не был задержан.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 900 миллионов рублей, легализации денежных средств в размере 700 миллионов рублей и неправомерном обороте средств платежей.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело против блогерши Валерии Чекалиной. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Кроме того, им обоим предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной было прекращено.

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      Маргарита Щигарева
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