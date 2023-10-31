Правоохранители не выявили нарушений при проверке бизнес-клуба в Москве

Правоохранители не нашли нарушений при проверке элитного клуба Club 500 в Москве

Правоохранители не выявили нарушений при проверке бизнес-клуба Club 500 в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Евгений Грицков, представляющий интересы заведения.

«Следователи не нашли подтверждений нарушения закона», — сказал он. Он подчеркнул, что никто из сотрудников элитного заведения не был задержан. Впоследствии правоохранители сослались на вероятную ошибку. Юрист также добавил, что на данный момент у налоговой нет претензий к клубу.

Сооснователь бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин уточнил, что проверка полиции не связана с налогами или мошенничеством. «Есть люди, которые нам завидуют, — конкуренты, которые не могут с нами справиться, и это обратная сторона публичности», — отметил он.

В пресс-службе заведения «Ленте.ру» рассказали, что в отношении бывшего кандидата на пост мэра Красногорска Валерия Немировского будет проведена проверка по факту заведомо ложного доноса. Именно по его инициативе 25 октября в клубе проходили обыски. Отмечается, что работа в офисе Club 500 полностью восстановлена в прежнем режиме.

Ранее руководство Club 500 заявило о намерении написать заявление в Следственный комитет РФ на Валерия Немировского.

25 октября в элитном бизнес-клубе в Москве проходили массовые задержания. Сообщалось, что несколько десятков работников не выпускали из здания около трех часов. При этом первоначальная информация об обысках с участием сотрудников ФСБ и ФНС не подтвердилась. Представители Club 500 сообщили «Ленте.ру», что на самом деле имел место визит шести сотрудников полиции.