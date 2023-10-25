Выяснилась причина обысков в российском элитном бизнес-клубе Club 500

Руководство Club 500 заявило о намерении написать заявление в Следственный комитет РФ на бывшего кандидата на пост мэра Красногорска Валерия Немировского. Причиной называют то, что именно по его инициативе 25 октября в клубе проходили обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Немировский, отказавшийся вступить в членство бизнес-клуба, на четыре часа парализовал работу учреждения, вызвал полицию и обвинил сотрудников в мошенничестве.

Адвокат Евгений Грицков заявил, что следователи во время работы в клубе не нашли подтверждений нарушения закона. Он также отметил, что на данный момент у налоговой нет претензий к Club 500 и к его владельцам — семье Портнягиных.

Ранее сообщалось, что обыски в Club 500 могут проходить в рамках большого дела блогеров о неуплате налогов. На возможную связь двух дел указал Telegram-канал Mash.

25 октября в элитном бизнес-клубе в Москве проходили массовые задержания. Сообщалось, что несколько десятков работников не выпускали из здания около трех часов. На месте работали сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Управления экономической безопасности, а также следователи.