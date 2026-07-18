Смолов посоветовал дебютировавшему за сборную Россию дагестанцу из МЮ играть за Англию

Смолов посоветовал дебютировавшему за сборную Россию Ибрагимову из МЮ играть за Англию

Бывший футболист сборной России Федор Смолов дал совет соотечественнику Амиру Ибрагимову, играющему в системе «Манчестер Юнайтед». Экс-игрок высказался на канале adam zubayraev в YouTube.

По мнению Смолова, футболисту стоит выступать за сборную Англии, если ему поступит такое предложение. «Не хочу никого обижать, но, мне кажется, это нормально, если у тебя есть возможность представлять элиту мирового футбола, родоначальников футбола. Это ни в коем случае не должно рассматриваться под углом предательства или неуважения к своей исторической родине», — заявил россиянин.

18-летний Ибрагимов в июне дебютировал за национальную сборную России. Уроженец Дагестана принял участие в товарищеских матчах с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Атакующий хавбек не отметился результативными действиями.

Ибрагимов имеет российское и британское гражданства. Футболист выступал за сборную Англии до 16 лет. Семья Ибрагимова переехала в Англию из Буйнакска, когда ему было 11.