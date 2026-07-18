ВСУ атаковали нефтебазу в Подмосковье

Воробьев: В результате падения дрона загорелась нефтебаза в Ногинске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Московской области, на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. Будем информировать», — сообщил он.

В результате атаки на Ногинск пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован расположенный рядом с местом происшествия родильный дом.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на логистические комплексы Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. В результате атаки в Котовске несколько человек пострадали, есть жертвы.