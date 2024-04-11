На популярного российского блогера завели уголовное дело

Блогер Портнягин стал фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Блогера подозревают в неуплате налогов и отмывании денег.

Ранее 11 апреля полиция пришла с обысками в помещение его бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Предварительно сообщалось, что это может быть связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов по схемам, которые использовались блогерами Еленой Блиновской и Валерией Чекалиной.

Кроме того, силовики задержали жену Портнягина. Женщину доставили в главк Следственного комитета России по Московской области вместе с сотрудниками банного комплекса Siberia.