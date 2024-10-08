Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 8 октября 2024Силовые структуры

Блогеру Портнягину смягчили меру пресечения до запрета определенных действий

Блогера Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Популярному российскому блогеру Дмитрию Портнягину смягчили меру пресечения. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Тверской районный суд освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначали запрет определенных действий. Следователь попросил запретить блогеру покидать место жительство с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

      Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

      В Чечне высказались о квадроберах

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      В небе над российским регионом уничтожили украинский дрон

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше