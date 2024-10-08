Блогеру Портнягину смягчили меру пресечения до запрета определенных действий

Блогера Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Популярному российскому блогеру Дмитрию Портнягину смягчили меру пресечения. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Тверской районный суд освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначали запрет определенных действий. Следователь попросил запретить блогеру покидать место жительство с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

