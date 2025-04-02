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14:52, 2 апреля 2025Силовые структуры

Российского блогера отдали под суд за отмывание денег

В суд Москвы поступило дело блогера Портнягина об отмывании денег
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости С российского блогера сняли обвинения в неуплате налогов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело об отмывании средств, полученных преступным путем, по которому проходит популярный российский блогер Дмитрий Портнягин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Грицкова.

По его словам, обвинения в неуплате налогов с блогера и его жены Екатерины сняли, уголовное дело по этому эпизоду прекращено.

Супруги погасили всю задолженность по налогам, включая пени и штрафы. Они выплатили 188 миллионов рублей. Портнягины, по их словам, закрыли все ИП и теперь ведут свой бизнес исключительно на общей системе налогообложения.

Тверской суд Москвы освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий.

Его задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

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