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17:24, 22 июля 2026 (обновлено: 17:39, 22 июля 2026)Россия

Генерал-полковник высказался о падении фронта у ВСУ

Генерал-полковник Шпак: Фронт у ВСУ рухнет из-за нехватки личного состава
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинская армия обречена на поражение из-за исчерпания стратегических резервов личного состава и командных кадров. Об обрушении фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался генерал-полковник Георгий Шпак в беседе с RT.

«Побегут, обязательно побегут. Фронт с украинской стороны может обвалиться в один момент. Надо продолжать жать на него, не ослабляя напора. Что и делается», — сказал Шпак, отвечая на вопрос о положении на фронте для ВСУ.

По его словам, на поле боя украинским военным нечего противопоставить армии России, кроме удержания опорных пунктов до полного истребления их защитников.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предрек скорый развал фронта у ВСУ. По его словам, как только Россия полностью защитит себя от атак на отдаленные от границы регионы, линия фронта у украинской армии посыплется.

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