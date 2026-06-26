Военкор Руденко предрек скорый обвал фронта у ВСУ

Как только Россия полностью защитит себя от атак на отдаленные от границы регионы, линия фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) посыплется. Скорые проблемы у противника предрек военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Решение этой проблемы [ударов по регионам России] есть и уже внедряется, и скоро проблема будет нивелирована. И вот тогда-то и посыплется вся линия фронта, как карточный домик», — заявил военкор.

Руденко подчеркнул, что Россия уже усилила удары по логистике ВСУ, а в ближайшее время число атак будет утроено.

Уже грамотные люди на той стороне начали догадываться, что все эти победные возгласы — очередной цирк, где клоун играет роль Наполеона Андрей Руденко военный корреспондент

Ранее стало известно, что ВСУ грозит обрушение фронта на нескольких участках. Причинами такого сценария, по словам специалистов, станут критическая перегрузка и накопленный ущерб.