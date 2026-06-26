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19:28, 26 июня 2026Россия

В России предрекли скорый обвал фронта у ВСУ

Военкор Руденко предрек скорый обвал фронта у ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Как только Россия полностью защитит себя от атак на отдаленные от границы регионы, линия фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) посыплется. Скорые проблемы у противника предрек военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

«Решение этой проблемы [ударов по регионам России] есть и уже внедряется, и скоро проблема будет нивелирована. И вот тогда-то и посыплется вся линия фронта, как карточный домик», — заявил военкор.

Руденко подчеркнул, что Россия уже усилила удары по логистике ВСУ, а в ближайшее время число атак будет утроено.

Уже грамотные люди на той стороне начали догадываться, что все эти победные возгласы — очередной цирк, где клоун играет роль Наполеона

Андрей Руденковоенный корреспондент

Ранее стало известно, что ВСУ грозит обрушение фронта на нескольких участках. Причинами такого сценария, по словам специалистов, станут критическая перегрузка и накопленный ущерб.

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