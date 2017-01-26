Цена нефти Brent поднялась выше 56 долларов за баррель

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,27 процента и по состоянию на 18:20 мск составила 56,34 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нефть WTI подорожала с начала торговой сессии на 2,1 процента — до 53,86 доллара за баррель.

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Запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросли до 488,3 миллиона баррелей, сообщило американское Управление энергетической информации (EIA).

Добыча нефти в США с середины 2016 года увеличилась на 6,3 процента, до 8,96 миллиона баррелей в сутки. «Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи», — сообщает агентство Reuters.

22 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что в 2017 году нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель. По его мнению, баланс спроса и предложения на рынке может установиться в конце первого полугодия.

В начале декабря 2016 года Россия и члены Организации стран-производителей нефти (ОПЕК) пришли к соглашению об ограничении добычи нефти. До этого на саммите ОПЕК в Вене картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года. К 22 января оно было выполнено на 80 процентов.