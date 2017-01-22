Новак поверил в рост цен на нефть до 60 долларов

В 2017 году нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель. Об этом в воскресенье, 22 января, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, что потенциал роста цен на нефть не исчерпан (...) На мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от 50 до 60 долларов за баррель», — сказал глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что движение котировок во многом зависит от баланса спроса и предложения на рынке. Чиновник отметил, что балансировка может произойти в конце первого полугодия 2017 года.

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Ранее 22 января Новак, который входит в международный Комитет по мониторингу за снижением добычи нефти, заявил, что рынок нефти стабилизируется благодаря снижению запасов в мире.

В тот же день венесуэльский коллега Новака — Нельсон Мартинес — сообщил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) выполняет соглашение по снижению добычи на 80 процентов.

Договоренность об ограничении добычи вступила в силу 1 января 2017 года. Она действует полгода, и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.