Новак сообщил о стабилизации нефтяного рынка

Рынок нефти стабилизируется благодаря снижению запасов в мире. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает ТАСС.

«Сегодня в рамках оценки ситуации мы отметили, что ситуация на рынке балансируется, запасы уже начали частично снижение. Самое главное — мы видим стабильность и снижение волатильности», — сказал чиновник.

Министр также сообщил, что ОПЕК и государства, не входящие в картель, сокращают добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в день. Россия снижает производство темпами, в два раза превышающими план. «Многие страны выполняют свои обязательства даже в более быстрые сроки и в большем объеме», — подчеркнул он.

Материалы по теме Жечь нефть глаголом Как ОПЕК силой слова заставит подорожать черное золото

Новак возглавляет международный Комитет по мониторингу за снижением добычи нефти вместе со своим коллегой из Кувейта Ассамом аль-Марзуком.

Ранее 22 января министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес заявил, что ОПЕК выполняет соглашение по снижению добычи на 80 процентов.

10 января сообщалось, что Россия сократила производство нефти на 150 тысяч баррелей в день.

Договоренность об ограничении добычи вступила в силу 1 января 2017 года. Она действует полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

