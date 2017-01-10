Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день

Сокращение добычи нефти в России в рамках договоренностей с ОПЕК происходит быстрее запланированного. В первые девять дней 2017 года она составила 1,517 миллиона тонн в сутки (11,105 миллиона баррелей). Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Таким образом, производство по отношению к октябрю 2016 года (тогда ОПЕК достигла предварительных договоренностей о снижении добычи) сократилось на 142 тысячи баррелей в сутки.

При этом министр энергетики России Александр Новак в декабре заявлял, что снижение добычи в январе 2017 года составит 50-100 тысяч баррелей в день. Всего страна должна снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки.

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5 января источники The Wall Street Journal сообщили, что Саудовская Аравия с октября 2016 года сократила добычу не менее, чем на 486 тысяч баррелей в сутки. Таким образом королевство выполнило свою часть соглашения.

Договоренность вступила в силу 1 января 2017 года и будет действовать полгода. Следующая встреча стран-экспортеров нефти пройдет в мае. Там участники встречи оценят эффект от уже имеющегося соглашения и примут решение о целесообразности дальнейшего продления его действия.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.