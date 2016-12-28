Стоимость нефти Brent закрепилась на двухнедельном максимуме

В ходе торгов на лондонской бирже ICE нефть марки Brent торгуется выше уровня 56 долларов за баррель — максимальная стоимость сырья за две недели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:55 мск, эталонный сорт стоил 56,08 доллара за баррель. На Московской бирже курс доллара достиг 60,68 рубля (прибавил копейку по сравнению с закрытием предыдущей сессии).

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30 ноября государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года.

Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства. На этих новостях цена Brent впервые за полтора года превысила 57 долларов за баррель.