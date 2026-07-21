В Литве высказались о прямой угрозе со стороны России

На данный момент прямая угроза от России отсутствует. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис, его слова передает новостной портал Delfi в Telegram-канале.
«Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы не видим прямой угрозы», — отметил он.
Ранее Дейвидас Матулионис заявил, что страны НАТО развернут дополнительные военные силы в Литве в случае возникновения в регионе критической ситуации в сфере безопасности. Он подчеркнул, что подобная «критическая ситуация» может возникнуть в ближайшие месяцы якобы из-за провокаций со стороны российской стороны в Прибалтике. Однако политик исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию одного из государств — членов НАТО.