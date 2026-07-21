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17:05, 21 июля 2026Бывший СССР

В Литве высказались о прямой угрозе со стороны России

Советник президента Литвы Матулионис заявил, что прямая угроза от России отсутствует
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anadolu / Contributor / Getty images

На данный момент прямая угроза от России отсутствует. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис, его слова передает новостной портал Delfi в Telegram-канале.

«Уровень прямой угрозы не изменился — то есть мы не видим прямой угрозы», — отметил он.

Ранее Дейвидас Матулионис заявил, что страны НАТО развернут дополнительные военные силы в Литве в случае возникновения в регионе критической ситуации в сфере безопасности. Он подчеркнул, что подобная «критическая ситуация» может возникнуть в ближайшие месяцы якобы из-за провокаций со стороны российской стороны в Прибалтике. Однако политик исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию одного из государств — членов НАТО.

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