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11:30, 21 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о планах НАТО в отношении России

LRT: НАТО может разместить дополнительные военные силы в Литве для противостояния России
Кристина Козлова (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны НАТО развернут дополнительные военные силы в Литве в случае возникновения в регионе критической ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис, его слова передает LRT.

«Мы выступили с предупреждениями, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели будут свидетельствовать о том, что ситуация является критической, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны», — сказал он.

Матулионис подчеркнул, что подобная «критическая ситуация» может возникнуть в ближайшие месяцы якобы из-за провокаций с российской стороны в Прибалтике. При этом он исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию одного из государств — членов НАТО.

Ранее стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.

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