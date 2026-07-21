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17:03, 21 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

Dominanta: Рефинансирование ипотеки требует внимательного расчета и подготовки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В настоящее время рефинансирование ипотечного займа остается одним из способов снизить ипотечную нагрузку, однако требует внимательного расчета и подготовки. Нюансы в разговоре с «Лентой.ру» объяснили эксперты девелоперской компании Dominanta.

Эксперты напомнили, что рефинансирование является новым кредитным договором, при котором банк закрывает все обязательства заемщика по первоначальному договору. При оформлении заемщику важно учитывать не только ставку, но и сопутствующие расходы. Это страхование жизни и недвижимости, оценка объекта, регистрационные и нотариальные услуги — расходы, которые могут достигать 0,5-2,5 процента от общей суммы задолженности.

Еще один нюанс — одобрение договора. «При рефинансировании банки предъявляют более жесткие требования, чем при первичной ипотеке. Значение имеют кредитная история, уровень дохода, текущая долговая нагрузка и состояние залоговой недвижимости», — заявил Максим Иванов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании. Он посоветовал перед подачей заявки сравнить несколько вариантов и заранее оценить риск отказа.

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В целом рефинансирование дает наибольший эффект, когда до конца срока кредита остается много времени и сумма долга значительна, отметили в компании. К тому же, инструмент чаще оказывается оправданным, если разница между текущей и новой ставкой составляет несколько процентных пунктов, и кредит находится в активной фазе погашения.

Переоформление договора может создать дополнительное давление на бюджет. Процесс оформления занимает время. В этот период заемщик продолжает платить по старому кредиту и параллельно несет расходы по-новому, что без финансового запаса может создать излишнюю нагрузку, добавил девелопер.

Важно также оценить срок окупаемости рефинансирования. Компенсация за счет снижения ежемесячного платежа занимает от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от разницы ставок и суммы кредита.

Ранее россиянам обозначили стратегию избавление от микрозаймов.

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