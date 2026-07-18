Россиянам назвали лучшие тактики избавления от микрозаймов

Экономист Расторгуев: Взять новый микрозайм чтобы закрыть старый — самая опасная ошибка

Просто так избавиться от уже взятых микрозаймов не получится, но есть несколько тактик, которые помогают сделать это с минимальными потерями, заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился способами это сделать.

«Начать стоит с представления полной картины своей долговой нагрузки. Важно не просто держать в голове, сколько и где вы должны, а зафиксировать все на бумаге или в таблице: суммы, ставки, даты платежей, наличие просрочек и штрафов. Такая инвентаризация помогает увидеть реальную картину и перестать действовать вслепую», — пояснил аналитик.

По его словам, после этого можно выбрать одну из двух тактик: сосредоточиться на погашении самого дорогого долга — это снизит общую переплату, либо начать с наименьшего по сумме займа, что дает быстрый психологический эффект, а высвободившиеся деньги затем направить на следующий долг. Оба подхода имеют право на жизнь, и выбор зависит от того, что лучше работает для конкретного человека — холодный расчет или мотивация от маленьких побед, отметил экономист.

Если микрозаймов несколько, Расторгуев советует подумать о рефинансировании: закрыть старые долги одним новым кредитом, лучше всего в банке, где ставки заметно ниже, чем в МФО. Это позволяет объединить платежи и снизить переплату. Однако банки, предупредил он, строго оценивают заемщиков, и при наличии просрочек шансы на одобрение падают. После получения средств важно убедиться, что все старые займы действительно закрыты, и запросить у МФО справки об отсутствии задолженности.

Самой опасной ошибкой аналитик назвал попытку взять новый микрозайм, чтобы закрыть старый. Так, указал он, проблема не решается, а лишь откладывается, при этом долг продолжает расти за счет процентов.

«Не менее рискованно игнорировать уведомления от МФО: это ведет к накоплению штрафов и передаче долга коллекторам. В особо тяжелых случаях, когда долг становится неподъемным, можно рассмотреть банкротство. Внесудебное банкротство через МФЦ доступно при сумме долгов от 25 тысяч до одного миллиона рублей, но при условии, что приставы уже закрыли исполнительные производства из-за отсутствия имущества», — поделился специалист.

Однако он предупредил, что судебное банкротство — более сложный и затратный путь, который серьезно влияет на кредитную историю. Расторгуев подчеркнул, что, когда долги будут закрыты, ключевой задачей становится формирование финансовой подушки на три-шесть месяцев расходов — это снижает риск снова оказаться в долговой яме.

Ранее руководитель продуктового направления «Альфа-Денег» Геннадий Сухнев заявил, что в первом полугодии 2025 года средний размер микрозайма в России составлял 13,9 тысячи рублей, а за аналогичный период этого года он вырос на 63 процента и достиг 22,8 тысячи. По словам финансиста, в 2026 году средняя сумма такого кредита для нового клиента достигла 24 тысяч рублей, а при повторном обращении — 22 тысяч.