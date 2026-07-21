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16:58, 21 июля 2026Спорт

Стали известны слова Месси в раздевалке Аргентины перед финалом чемпионата мира

Месси призывал футболистов Аргентины сохранять спокойствие перед финалом чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с мотивационной речью перед партнерами по команде перед финалом чемпионата мира по футбола 2026 года против Испании. Видео момента опубликовал Sports.

Капитан сборной призвал футболистов сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре в подтрибунном помещении перед выходом на поле стадиона «Метлайф» в Нью-Джерси. «Без нервов, ребята, сосредоточимся на игре. Забудем обо всем, хорошо? Давайте выйдем и поиграем, просто подумаем об игре, друзья, ну же!» — сказал Месси.

Финальный матч между Аргентиной и Испанией завершился поражением Аргентины со счетом 0:1. Испания забила победный гол в дополнительное время.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

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