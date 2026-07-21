Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения

Череп чужака, принесенного в жертву, нашли в древнерусском поселении под Смоленском

В необычном для погребения месте древнерусского поселения Гнездово в Смоленской области нашли человеческий череп первой половины X века — но у археологов есть версия, как он мог там оказаться, рассказали в ГТРК «Смоленск».

У черепа деструктивирована или сдвинута челюсть, «поехала» челюстная коробка и сломана носовая часть, а некоторые зубы передвинулись наверх, указал реставратор Гнездовской археологической экспедиции Антон Малахов.

Череп нашли под остатками купольной печи для выпекания хлеба — археологи предполагают, что она могла быть связана с культовыми действиями. Так как место погребение не похоже на захоронение и не находится в зоне некрополя, то, как сообщает сотрудник экспедиции Вероника Мурашева, есть версия, что человек был чужаком, который забрел в поселение, и его решили принести в жертву при строительстве печи.

Исследованные артефакты поселения указывают на то, что жители были язычниками, поклонялись множеству богов во главе с Одином, носили молоточки Тора. Но при этом в другой части поселения нашли и следы жизни первых христиан — обнаружен бронзовый нательный крест второй половины X века с изображением распятия. Артефакт оказался в идеальной сохранности. Находка типичная, но редкая, добавил сотрудник экспедиции Станислав Чирков — у этого креста сохранилось ушко, хотя обычно оно ломается в месте крепления.

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