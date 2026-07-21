Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:05, 21 июля 2026Моя страна

Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения

Череп чужака, принесенного в жертву, нашли в древнерусском поселении под Смоленском
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @gnezdovo_project

В необычном для погребения месте древнерусского поселения Гнездово в Смоленской области нашли человеческий череп первой половины X века — но у археологов есть версия, как он мог там оказаться, рассказали в ГТРК «Смоленск».

У черепа деструктивирована или сдвинута челюсть, «поехала» челюстная коробка и сломана носовая часть, а некоторые зубы передвинулись наверх, указал реставратор Гнездовской археологической экспедиции Антон Малахов.

Череп нашли под остатками купольной печи для выпекания хлеба — археологи предполагают, что она могла быть связана с культовыми действиями. Так как место погребение не похоже на захоронение и не находится в зоне некрополя, то, как сообщает сотрудник экспедиции Вероника Мурашева, есть версия, что человек был чужаком, который забрел в поселение, и его решили принести в жертву при строительстве печи.

Исследованные артефакты поселения указывают на то, что жители были язычниками, поклонялись множеству богов во главе с Одином, носили молоточки Тора. Но при этом в другой части поселения нашли и следы жизни первых христиан — обнаружен бронзовый нательный крест второй половины X века с изображением распятия. Артефакт оказался в идеальной сохранности. Находка типичная, но редкая, добавил сотрудник экспедиции Станислав Чирков — у этого креста сохранилось ушко, хотя обычно оно ломается в месте крепления.

В июне сообщалось, что российские ученые восстановили внешний облик и черты лица средневековых жителей Астрахани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД анонсировал визит Путина в Китай
    В Москву придет сезон дождей
    23-летнюю участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли без признаков жизни
    В Литве высказались о прямой угрозе со стороны России
    Брат Паулины Андреевой женился на девушке с внешностью как у сестры
    Череп X века нашли в необычном месте языческого древнерусского поселения
    Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
    Беременную пассажирку экстренно эвакуировали с круизного лайнера в США
    Российский «Омич» разогнался до 60 километров в час
    Турция получила новый статус в рамках АСЕАН
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok