Восстановлен облик средневековых жителей региона России

Ученые восстановили облик средневековых жителей Астрахани

Российские ученые восстановили внешний облик и черты лица средневековых жителей Астрахани. Итоговыми изображениями исследователи поделились в «Вестнике» при Московском университете.

То, как выглядели люди, смогли выяснить на основе краниологического исследования черепов XVII века. Их нашли еще несколько лет назад в Благовещенском женском монастыре. Ученые выбрали несколько экземпляров из сотен черепов и по ним выполнили графические портреты.

Уточняется, что итоговая выборка вышла довольно скромной, так что специалисты не делают точных выводов о внешности средневековых астраханцев. Но все равно были выделены общие черты, дающие больше понимания о жизни в те века.

У жителей Астрахани были довольно широкие лица, но в то же время они обладали небольшими носами. Все это характерно для обоих полов.

По мнению исследователей, галерея портретов показывает диапазон изменчивости внешнего облика позднесредневекового православного населения Астрахани. Ученые также сделали вывод, что средневековая Астрахань была разнородна по населению. Также группу ее жителей можно отнести к среднеевропейскому варианту.

Ранее в России также воссоздали настоящий облик князя Олега Рязанского — «шпиона» Дмитрия Донского. Антропологи выполнили его скульптурный портрет на основе черепа.