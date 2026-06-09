Настоящий облик «шпиона» Дмитрия Донского воссоздали в России

Воссоздан настоящий облик князя Олега Рязанского по его черепу

Настоящий облик князя Олега Рязанского воссоздан по его черепу, рассказали в Рязанском историческом музее.

Работы начались еще в 2011 году, тогда хранящийся в основанном самим же князем Солотчинском монастыре череп был передан в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН, где по методу, разработанному выдающимся советским антропологом Михаилом Герасимовым, был выполнен его скульптурный портрет.

Антропологи отметили, что князь был в возрасте 55–65 лет. Из индивидуальных особенностей черепа обратил на себя внимание хорошо выраженный мышечный рельеф лба и затылка. В целом лицо князя Олега охарактеризовали как крупное, достаточно широкое, слабо профилированное.

По реконструкции создан его бюст, где он изображен в своей знаменитой кольчуге, в военном шлеме, а также с бородой, как было принято в средневековой Руси. Он выставлен в Рязанском историческом музее на Соборной улице в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества».

Олег Рязанский среди прочего, как отмечают историки, шпионил в пользу Дмитрия Донского во время освобождения Руси от многовекового татаро-монгольского ига. При том что темник Золотой Орды Мамай пытался втянуть его в союз против знаменитого князя.

