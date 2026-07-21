Турция получила новый статус в рамках АСЕАН

Фидан: Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Турция получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции в X.

«Мы уверены, что с получением статуса партнера по диалогу наше политическое и экономическое сотрудничество с регионом АСЕАН, население которого составляет около 700 миллионов человек, а экономика превышает 4 триллиона долларов США, будет еще более углубляться», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Фидана, полученный Турцией статус является следующим по значимости после членства в объединении и ранее его получили лишь 11 государств.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.