Глава ОПЕК назвал страну-лидера по снижению добычи нефти

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо (Mohammed Barkindo) назвал Саудовскую Аравию одним из лидеров по снижению добычи нефти. Об этом он сказал в воскресенье, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Некоторые члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, стали лидирующими странами в снижении добычи нефти в соответствии с соглашением», — заявил Баркиндо.

Тремя днями ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что Эр-Рияд с октября 2016 года сократил добычу не менее чем на 486 тысяч баррелей в сутки. Таким образом Саудовская Аравия выполнила соглашение, которого страны ОПЕК достигли в конце ноября 2016 года.

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10 декабря в Вене министры ОПЕК договорились с представителями стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти. Заседание комитета по контролю за выполнением соглашения может состояться 21-22 января в Вене. В эти дни, в частности, планируется встреча Баркиндо с министром нефти Кувейта Эссамом аль-Марзуком.

30 ноября страны-участницы ОПЕК достигли договоренности о сокращении производства — с января 2017 года она снизится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В этот же день министр энергетики России Александр Новак сообщил о готовности России урезать производство топлива на 300 тысяч баррелей в сутки.