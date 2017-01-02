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Добыча нефти в России достигла рекорда

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Объем добычи нефти и газоконденсата в России достиг в 2016 году рекордного значения — 547,499 миллиона тонн, увеличившись на 2,5 процента по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом следует учитывать, что в феврале 2016 года был на 1 день больше, чем в феврале 2015-го.

В декабре прошлого года Россия произвела 47,402 миллиона тонн нефти, что на 3,7 процента больше по сравнению с декабрем 2015 года. Среднесуточная добыча нефти за последний месяц прошлого года составляла 11,208 миллиона баррелей.

Наибольшая доля добычи пришлась на компанию «Роснефть», которая добыла за год 189,707 миллиона тонн нефти. Добыча «ЛУКОЙЛа» составила 82,999 миллиона тонн, «Сургутнефтегаза» — 61,849 миллиона тонн, «Газпром нефти» — 37,761 миллиона тонн, «Татнефти» — 28,686 миллиона тонн, «Славнефти» —15,001 миллиона тонн, «Башнефти» — 21,380 миллиона тонн, «РуссНефти» — 7 миллиона тонн.

В середине октября «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти», однако в статистике добыча этих компаний учитывается отдельно.

Предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в 2016 года было добыто 76,794 миллиона тонн сырья. Операторы СРП в прошлом году добыли 15,991 миллиона тонн углеводородного сырья.

Государства-члены ОПЕК 30 ноября впервые с 2008 года договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. Картель также договорился с государствами вне ОПЕК (в том числе с Россией) о снижении производства. На этих новостях цена Brent впервые за полтора года превысила 57 долларов за баррель.

При этом 26 декабря российское Министерство энергетики заявило, что ожидает небольшого роста экспорта нефти из России в 2017-м по сравнению с текущим годом.

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