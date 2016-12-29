Донской рассказал о влиянии сделки ОПЕК на бюджет России

Соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи черного золота не повлияет на объемы поступлений в бюджет России от аукционов на недропользование. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минприроды Сергей Донской, передает ТАСС в четверг, 29 декабря.

«Что касается поступлений в бюджет — мы, по крайней мере, в Министерстве экологии и природных ресурсов, не ожидаем [изменений их объема]», — сказал чиновник.

При этом он сообщил, что более 49 миллиардов рублей поступили в российский бюджет в 2016 году от выдачи лицензий на пользование недрами. «Фактически мы выполнили тот план, который изначально для себя ставили», — отметил министр.

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30 ноября государства-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года.

Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства. На этих новостях цена Brent впервые за полтора года превысила 57 долларов за баррель.