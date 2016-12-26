В Минэнерго пообещали и дальше наращивать экспорт нефти

Министерство энергетики ожидает небольшого роста экспорта нефти из России в 2017-м по сравнению с текущим годом. В свою очередь в 2016 году экспорт увеличится на 4,8 процента к 2015-му. Об этом заявил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.

По словам Молодцова, пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений, достигнутых странами ОПЕК с Россией и другими нефтедобывающими государствами по ограничению производства сырья.

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30 ноября государства-члены Организации стран-экспортеров нефти на встрече с Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года. Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства. На этих новостях цена нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель впервые за полтора года.

В середине ноября ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России — в 2016 году добыча составит 11,05 миллиона баррелей в сутки, в 2017-м — 11,06 миллиона баррелей.