Российский лидер спрогнозировал стабилизацию нефтяных цен

Президент России Владимир Путин считает, что цены на нефть во второй половине 2017 года останутся примерно на текущем уровне. Об этом глава государства заявил в пятницу, 23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стабилизация рынка, по его мнению, произойдет из-за ухода излишков нефти. «Какие цены будут? Наверняка сказать никто не может. Это сложный вопрос, который зависит от очень многих факторов неопределенности и предсказать их практически не возможно. Минэнерго уже высказывало свои предположения. Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка нефти уйдут и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне», — сказал он.

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Путин также выразил уверенность, что Москва правильно поступила, присоединившись к соглашению с ОПЕК. По словам президента, сокращение добычи нефти Россией будет незначительным, тогда как проявившийся в результате ограничения производства рост цен даст бюджету 1,75 триллиона рублей в год.

10 декабря в Вене министры ОПЕК договорились с представителями стран, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти.

30 ноября страны — участницы ОПЕК достигли договоренности о сокращении производства — с января 2017 года она снизится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В этот же день министр энергетики России Александр Новак сообщил о готовности России урезать производство топлива на 300 тысяч баррелей в сутки.

