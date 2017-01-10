Россию пригласили контролировать соблюдение соглашений ОПЕК

Минэнерго России получило приглашение на заседание министерского комитета по контролю за добычей нефти при Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которое состоится в Вене 21-22 января. Об этом сообщает во вторник, 10 января, ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы получили приглашение, пока не определились, кто поедет», — отметил собеседник агентства.

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Комитет был создан для контроля за выполнением соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и независимыми производителями. Помимо российских представителей, в него войдут министры из Кувейта, Венесуэлы, Алжира, а также Омана, который, как и Россия, не является членом картеля.

30 ноября государства — члены ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года. Кроме того, картель договорился о снижении производства с государствами вне ОПЕК. На этих новостях цена нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель впервые за полтора года.