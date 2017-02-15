Fitch спрогнозировало реальный уровень снижения добычи нефти странами ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократит добычу лишь на 70 процентов от заявленного уровня. При этом действие пакта об ограничении производства может быть продлено. Такой прогноз в среду, 15 февраля, представил аналитик международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, сообщает Reuters.

Волатильность цен на нефть увеличится к апрелю-маю, по мере приближения срока окончания соглашения, полагают в Fitch. По словам Маринченко, «в этой сделке много подводных камней, одним из которых является соотношение фактического снижения добычи к заявленному».

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В Fitch также полагают, что стоимость нефти в долгосрочной перспективе вырастет до 65 долларов за баррель на фоне падения предложения к 2019-2020 году.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent, согласно данным лондонской биржи ICE, снизилась на 0,38 процента до 55,76 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 0,64 процента до 52,86 долларов за баррель.

В январе страны ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.