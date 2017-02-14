«Сургутнефтегаз» пообещал сократить добычу на 400 тысяч тонн

«Сургутнефтегаз» планирует снизить добычу нефти в 2017 году на 400 тысяч тонн, до 61,4 миллиона тонн, следует из материалов компании. Из этого объема девять миллионов тонн будут произведены в Восточной Сибири.

Таким образом, компания намеревается сократить добычу примерно на восемь тысяч баррелей в сутки. Общий объем снижения добычи Россией в 2017 году по соглашению с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должен составить 300 тысяч баррелей в день, то есть на «Сургутнефтегаз» придется около 2,7 процента снижения.

Также предполагается, что производство и добыча газа компанией в 2017 году составит 9,6 миллиарда кубометров (9,66 миллиарда кубометров в 2016 году).

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1 февраля министр энергетики Александр Новак сообщил президенту России Владимиру Путину, что отечественные нефтяные компании сокращают добычу добровольно. Новак добавил, что соглашение об ограничении добычи, которого придерживается Россия, выгодно в том числе и для самих производителей. По его словам, около 70 процентов дополнительных доходов от высоких цен на нефть получает бюджет страны.

Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.