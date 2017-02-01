Новак доложил Путину о добровольном сокращении нефтедобычи

Нефтяные компании России сокращают добычу добровольно. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, отвечая на вопрос президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Новак добавил, что соглашение об ограничении добычи, которого придерживается Россия, выгодно в том числе и для самих компаний. По его словам, около 70 процентов дополнительных доходов от высоких цен на нефть получает бюджет страны.

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Согласно подсчетам, о которых в конце декабря рассказал Путин, соглашение нефтедобывающих стран по сокращению добычи приведет к росту цен на нефть, а их повышение на 10 долларов по сравнению с заложенными в бюджете РФ 40 долларами даст бюджету 1,75 триллиона рублей дополнительных доходов в год, а компаниям, даже несмотря на сокращение добычи, — 750 миллиардов рублей дополнительных доходов.

1 февраля министерство финансов России подсчитало, что средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года.

Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.