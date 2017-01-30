Число ставок на подорожание нефти выросло до максимума за всю историю

Чистая длинная спекулятивная позиция — разница между ставками хедж-фондов на повышение цен на нефть техасской марки WTI и ставками на их снижение — выросла до максимума за всю историю сбора данных. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американской Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).

Хедж-фонды нарастили чистую длинную позицию по WTI на 6,1 процента за неделю, завершившуюся 24 января, подсчитали в CFTC. Показатель увеличился на 21 429 фьючерсов и опционов, до 370 939 штук. За неделю число длинных позиций на WTI выросло до рекордно высокого уровня — 3,7 процента. При этом число коротких позиций на американскую нефть упало на 11 процентов.

Материалы по теме «ОПЕК не славится дисциплиной» Что будет с ценами на нефть в 2017 году

«На нефтяном рынке есть только один сдерживающий фактор: увеличение добычи сланцевой нефти в США», — пояснил управляющий инвестиционным портфелем нью-йоркского биржевого фонда InfraCap MLP Джей Хэтфилд (Jay Hatfield). По его словам, добыча нефти в США в 2017 году на один миллион баррелей в день превысит уровень 2016 года.

Ранее 30 января Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило, что из-за растущего спроса дефицит на рынке нефти может возникнуть в первом квартале 2017 года.

Запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросли до 488,3 миллиона баррелей, сообщило американское Управление энергетической информации (EIA). Добыча нефти в США с середины 2016 года увеличилась на 6,3 процента, до 8,96 миллиона баррелей в сутки. «Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи», — писало агентство Reuters.