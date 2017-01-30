АКРА предрекло дефицит нефти в первом квартале 2017 года

Дефицит на рынке нефти может возникнуть в первом квартале 2017 года. Об этом сообщается в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Благоприятные для нефтеэкспортеров изменения поддержит растущий спрос.

В АКРА считают, что рост добычи в странах, не присоединившихся к соглашению о заморозке производства, окажет минимальное влияние на рыночный баланс. Если действие соглашения будет продлено до конца года, это принесет еще более ощутимый результат.

Основным риском для рынка часто называют простимулированный более высокими, чем сейчас, ценами на нефть взрывной рост добычи в США. «Но во-первых, этого не произойдет до той поры, пока цены на нефть не поднимутся до 65 долларов за баррель марки WTI. А во-вторых, для стабилизации добычи на материковой части США необходимо увеличить объемы бурения в 1,6 раза, что опять же возможно при продолжении роста цен на нефть», — считают в АКРА.

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Отмечается, что Россия незначительно уменьшит производство, даже если соглашение будет исполняться в течение года. В то же время относительно комфортные цены на нефть позволят активизировать подготовку к разработке ряда крупных месторождений. Другое дело, что таких участков в стране осталось не так уж и много, говорится в отчете.

22 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что в 2017 году нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель. По его мнению, баланс спроса и предложения на рынке может установиться в конце первого полугодия.

В начале декабря 2016 года Россия и члены Организации стран — производителей нефти (ОПЕК) пришли к соглашению об ограничении добычи нефти. До этого на саммите ОПЕК в Вене картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года. К 22 января оно было выполнено на 80 процентов.