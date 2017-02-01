Цена на российскую нефть удвоилась

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года, сообщает Минфин.

В январе прошлого года средняя цена опустилась до 28,75 доллара за баррель.

Средняя цена барреля опустилась в 2016 году на 9,33 доллара по сравнению с предыдущим годом, до 41,9 доллара за бочку.

Материалы по теме «ОПЕК не славится дисциплиной» Что будет с ценами на нефть в 2017 году

22 января министр энергетики России Александр Новак, который входит в международный Комитет по мониторингу за снижением добычи нефти, заявил, что рынок стабилизируется в первом полугодии 2017 года благодаря снижению запасов в мире. По его словам, нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель.

Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

