Официальный доллар подняли выше 60 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 28 января составляет 60,32 рубля. Он увеличен на 68 копеек. Евро подорожал на 32 копейки до 64,34 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курсы актуальны до понедельника, 30 января.

На Московской бирже американская валюта стоит 60,11 рубля. Ее курс упал на 35 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Единая европейская валюта подешевела на 25 копеек до 64,09 рубля.

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Стоимость нефти марки Brent на лондонской биржe ICE упала до 55,59 доллара за баррель (минус 1,17 процента).

25 января Минфин сообщил, что с февраля ведомство совместно с ЦБ начнет операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны, и наоборот.

В Райффайзенбанке прогнозируют, что действия Минфина и ЦБ могут поднять курс доллара на три-пять рублей.