Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале

С февраля 2017 года Минфин начнет осуществлять операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Ведомство привлечет Банк России для совершения данных операций. Соответствующая информация содержится в сообщении министерства финансов, опубликованном в среду, 25 января.

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Минфин отмечает, что покупка или продажа иностранной валюты будет осуществляться в целях «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Объем операций на рынке будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны. И наоборот: при падении цен на нефть ниже 40 долларов за бочку ведомство распродаст иностранную валюту в размере выпадающих нефтегазовых доходов.

«При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты», — уточнили в Минфине.

Ранее 25 января агентство Bloomberg со ссылкой на трех неназванных российских чиновников сообщило, что Банк России в первом квартале может начать покупку валюты на миллиард долларов в месяц.

19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.