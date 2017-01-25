Финансы
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке

Перейти в «Мою Ленту»

Операции на валютном рынке, которые с февраля начнет проводить Минфин через Банк России, не означают отказа от принципа плавающего курса, они призваны повысить стабильность экономической ситуации в стране. Об этом говорится в комментарии ЦБ, размещенном в среду, 25 января, на сайте регулятора.

«Подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетных правил остаются без изменений», — отмечается в заявлении.

В Банке России выразили уверенность, что операции на валютном рынке не скажутся на достижении целевых показателей по инфляции в 4 процента, при этом станут одним из факторов формирования ликвидности банковского сектора.

Введение бюджетных правил и их применение на постоянной основе «позволят обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития, будут способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости», отметили в ЦБ, добавив, что в совокупности с таргетированием инфляции они стабилизируют реальный курс рубля.

О том, что с февраля 2017 года Минфин начнет осуществлять операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, стало известно ранее 25 января. В ведомстве отметили, что это будет делаться в целях «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Объем операций на рынке будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, министерство финансов будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны. И наоборот: при падении цен на нефть ниже 40 долларов за бочку ведомство распродаст иностранную валюту в размере выпадающих нефтегазовых доходов.

19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале
Bloomberg узнал о намерении ЦБ покупать по миллиарду долларов в месяц
Шувалов допустил возврат Банка России к покупке валюты
Последние новости
Конашенков отказался от британских «эскорт-услуг» для флота
Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Фанаты хоккейного «Спартака» откажутся от мата на трибунах
Оренбургский похититель девочки признался в убийстве ребенка
В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке
Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ
Другие материалы рубрики
00:05 Сегодня
Петр Порошенко

Дефолт воскресе

Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
19:46 25 января 2017

Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале

18:51 25 января 2017

Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов

17:27 25 января 2017

Розничная торговля в России упала на пять процентов

00:02 23 января 2017

Потянулись за долларом

Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
17:22 25 января 2017

Реальные доходы россиян в 2016 году упали на шесть процентов

16:00 22 января 2017

Новак сообщил о стабилизации нефтяного рынка

16:46 25 января 2017

Bloomberg узнал о намерении ЦБ покупать по миллиарду долларов в месяц

00:01 3 января 2017
A woman pays for her groceries at the Tagansky supermarket in Moscow on Dec. 19, 1990 as a man waits behind her holding a load of bread. Food is more plentiful at farmers’ markets than at state-run stores such as this, but prices are much higher.

До основанья, а затем...

25 лет назад началась «шоковая терапия» — реформы команды Ельцина-Гайдара
16:59 25 января 2017

Проект банка «Югра» по поддержке регионального бизнеса вырос в два раза

12:36 22 января 2017

ОПЕК выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 80 процентов

16:03 25 января 2017

Банк «Югра» резко нарастил число корпоративных клиентов

Россия
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»Монастырь раздора
Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
Муфтий назвал дискриминацией запрет на хиджабы в школах Мордовии
Кадыров поспорил с Васильевой о хиджабах в школах
«Китайцы многое маскируют»
Почему России нельзя расслабляться на фоне сообщений о ракетах КНР возле границы
Путин оценил итоги переговоров по Сирии в Астане
Получившая ушиб мозга на «Кузьминках» москвичка собралась засудить метро
Все материалы
Мир
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
МИД России осудил похищение в Польше памятной доски в честь советских солдат
Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Акция протеста во время инаугурации Дональда ТрампаПрезидент расколотой нации
В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Ничто не мова
На Украине решили окончательно избавиться от русского языка
На Украине декоммунизировали два порта после резонанса в российских СМИ
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
В Харькове выпустят дневники Геббельса на украинском языке
Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом
На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым
Спор о месте на кладбище заставил устыдиться бывшего президента Латвии
Все материалы
Финансы
U.S. President Donald Trump looks up while signing an executive order to advance construction of the Keystone XL pipeline at the White House in Washington January 24, 2017. Антиглобалист номер один
Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале
В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке
Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов
Розничная торговля в России упала на пять процентов
Все материалы
Бизнес
Всех посчитают
Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
«Рыбаков фонд» объявил о масштабной грантовой программе
Tele2 выйдет за рамки дискаунтера
Песков отказался комментировать идею поставок «Роснефтью» газа в ЕС
Роскачество оценило российских кур
Все материалы
Силовые структуры
«5-10 лет назад нам не хватало инженеров»
Кто будет строить флот в России
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Конашенков отказался от британских «эскорт-услуг» для флота
Оренбургский похититель девочки признался в убийстве ребенка
Британский министр обороны назвал авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора
В Забайкалье на полицейских завели дело за избиение юноши и девушки
Группа авианосца «Рональд Рейган» вместе с кораблями индийского флота, апрель 2011 годаСеть выходит в океан
Флот, который попытаются продать Трампу
Все материалы
Наука и техника
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Дорогостоящий припой стал причиной отзыва всех двигателей «Протон-М»
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Все материалы
Спорт
«В результате мирных беспорядков...»
Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
«Некоторые девочки становятся лесбиянками от нечего делать»
Татьяна Локтина — о женском хоккее, драках и соперничестве с мужчинами
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
Фанаты хоккейного «Спартака» откажутся от мата на трибунах
«Реал» изменил эмблему из-за нежелания оскорблять чувства мусульман
Пробы отстраненного лыжника Легкова с ОИ-2014 дали отрицательный результат
Бывший баскетболист сборной России задержан с кокаином
Все материалы
Культура
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт»
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков
Капризы нос к носу
Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
Всем черным по серьгам
Главные выводы из списка номинантов на «Оскар-2017»
Турецкий музыкант посмотрел на пальцы Адель и объявил себя ее отцом
«У нас уже три предложения о ремейке от американцев»
Кто снял первый прибыльный российский фильм года
Сын Высоцкого назвал неуместным сравнение музыканта со Шнуровым
Умерла многократная лауреатка «Золотого глобуса» и «Эмми» Мэри Тайлер Мур
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Пользователи «ВКонтакте» раскритиковали обновление настроек приватности
В сети появился гей-локатор по городам России
Мани-мани-мани
Как школьники зарабатывают миллионы прямо на переменах
Печальная свинка заставила пользователей сети задуматься о тщетности бытия
Малахов пояснил причину поведения Джигурды и призвал освятить студию после эфира
Все материалы
Ценности
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
Victoria's Secret показала «очень сексуальную» коллекцию белья
Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma
Supreme и Louis Vuitton представили чемодан за 68 тысяч долларов
Piquadro предложила поделиться впечатлениями от путешествий
Пожиратели прекрасного
Зачем европейцы тратят миллионы на старые комиксы и африканский примитив
Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»
Все материалы
Путешествия
Райский уголок
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Путешественница в одиночку дошла из Польши до Южного полюса
Эксперты перечислили главные тренды кулинарной индустрии в 2017 году
Ядовитые медузы атаковали отдыхающих на пляжах Гоа россиян
Определен аэропорт с наибольшим числом международных пассажиров
Россияне на деревянной лодке доплывут из Карелии до Полярного круга
Все материалы
Из жизни
«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
Белый лабрадор достал черного из аргентинской реки
Американка со 150-сантиметровыми бедрами задумалась об уменьшении объемов
Детский медцентр в ОАЭ оштрафовали за визит Ким Кардашьян
Все материалы
Машины-убийцы
5 кинолент, в которых машины убивали все живое
Немец проехал миллион километров на E-Классе 1992 года
6 военных машин, которые хочется купить
Армейская техника, на которой теперь можно ездить за грибами
Ford Mustang провалил европейские краш-тесты
Самые популярные машины в странах Европы
Какие автомобили покупали европейцы в 2016 году
«Лада» вошла в «Топ-20» популярных европейских автобрендов
3 президентских лимузина, никогда не возивших президентов
Президентские автомобили США, СССР и РФ, которые не дождались своих владельцев
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы