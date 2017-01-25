В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке

Операции на валютном рынке, которые с февраля начнет проводить Минфин через Банк России, не означают отказа от принципа плавающего курса, они призваны повысить стабильность экономической ситуации в стране. Об этом говорится в комментарии ЦБ, размещенном в среду, 25 января, на сайте регулятора.

«Подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетных правил остаются без изменений», — отмечается в заявлении.

В Банке России выразили уверенность, что операции на валютном рынке не скажутся на достижении целевых показателей по инфляции в 4 процента, при этом станут одним из факторов формирования ликвидности банковского сектора.

Введение бюджетных правил и их применение на постоянной основе «позволят обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития, будут способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости», отметили в ЦБ, добавив, что в совокупности с таргетированием инфляции они стабилизируют реальный курс рубля.

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О том, что с февраля 2017 года Минфин начнет осуществлять операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, стало известно ранее 25 января. В ведомстве отметили, что это будет делаться в целях «повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».

Объем операций на рынке будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, министерство финансов будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны. И наоборот: при падении цен на нефть ниже 40 долларов за бочку ведомство распродаст иностранную валюту в размере выпадающих нефтегазовых доходов.

19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.