ЦБ отверг идею валютных интервенций для управления рублем

Центробанк России считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса», — сказали в ЦБ.

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В Центробанке приветствуют решение не тратить дополнительные доходы бюджета. Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля, подчеркнули в ЦБ.

Ранее 19 января первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту.

Днем ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что президент Владимир Путин поддержал предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы на сокращение расходования резервов.

Регулятор планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам. На 6 января 2017 года размер золотовалютных резервов равен 377,7 миллиарда долларов (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния являются их частью).

Резервы использовались Центробанком для поддержания курса рубля. Они тратились на валютные интервенции — регулятор продавал доллары на рынке, чтобы российская валюта оставалась стабильной. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы.