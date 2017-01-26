Доллару предсказали рост на пять рублей из-за действий Минфина и ЦБ

В результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина курс доллара поднимется на три-пять рублей. Такой прогноз представил аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По его мнению, рубль может ослабеть для компенсации покупок валюты на рынке. «По сути Минфин вводит бюджетное правило, которое существенно снизит зависимость валютного курса от изменения цен на нефть за счет поддержания более слабого курса рубля к доллару», — отмечает эксперт.

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Кроме того, существует вероятность спекулятивного давления на рубль. «При движении курса к новому равновесному значению некоторые участники могут вместе с Минфином активно покупать валюту», — сообщается в обзоре.

25 января Минфин и ЦБ сообщили, что с февраля начнут операции по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Объем операций на рынке будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока цена российской марки Urals превышает 40 долларов за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме, равном дополнительным нефтегазовым доходам казны.

В середине месяца первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что текущие цены на нефть, а также решение правительства резервировать дополнительные доходы от продажи сырья дают Банку России возможность покупать валюту. В свою очередь ЦБ сообщил, что считает возможным выход на валютный рынок не для поддержки рубля, а в рамках реализации бюджетного правила.