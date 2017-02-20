Россия вернула себе лидерство в мировой нефтедобыче

Россия в декабре 2016 года вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти, хотя у обеих стран объем производства в последнем месяце года снизился. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической организации Joint Organisations Data Initiative. Россия добывала в декабре 10,49 миллиона баррелей нефти в день, тогда как показатель Саудовской Аравии составил 10,46 миллиона баррелей.
Производство российской нефти снизилось на 23 тысячи баррелей, саудовской — на 260 тысяч баррелей. Таким образом Россия вернула себе первое место по добыче, утраченное в апреле. На третьем месте в конце 2016 года расположились США (8,8 миллиона баррелей).
Сокращение нефтедобычи Россией началось после заключения соглашения со странами ОПЕК в декабре о совместном влиянии на мировой нефтяной рынок путем снятия с рынка избыточного предложения.
Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года.
В январе страны ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.