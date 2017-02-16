Россия получит 1,5 триллиона рублей от соглашения с ОПЕК

Доходы российского бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут вырасти до 1,5 триллиона рублей, компании получат около 700 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Без достижения договоренностей о сокращении добычи цена на нефть могла быть 35-40 долларов за баррель, а сейчас она примерно 55 долларов за баррель. Эта разница в 10-15 долларов дает бюджету и компаниям минимум 110 миллионов долларов дополнительных доходов в день», — сказал Новак.

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По его словам, соглашение об ограничении производства, которое заключили члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, будет эффективным только при выполнении условий на 100 процентов. Некоторые участники ОПЕК могут уклониться от этого, а другие — перевыполнить взятые обязательства, допустил Новак.

Россия в феврале-марте продолжит сокращать добычу нефти с превышением плана. «Думаю, что в феврале сокращение будет больше, чем 100 тысяч баррелей в сутки», — сообщил глава Минэнерго.

По мнению аналитика международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, ОПЕК сократит добычу лишь на 70 процентов от заявленного уровня. При этом действие пакта об ограничении производства может быть продлено.

В январе члены картеля снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

С 1 января нынешнего года ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.