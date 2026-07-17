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03:42, 17 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности назначения нового главы МИД Украины

«Страна.ua»: Сибига снова возглавит МИД Украины в статусе врио при новом правительстве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Андрей Сибига в скором времени снова возглавит МИД Украины в статусе врио при новом правительстве, заявил источник издания «Страна.ua».

По данным источника издания, близкого к Банковой, украинский президент Владимир Зеленский намерен предложить новому составу правительства назначить Сибигу заместителем министра и исполняющим обязанности главы МИД Украины.

При этом отмечается, что у Сибиги ранее было четыре заместителя. Один из них — Андрей Дронюк — курирует вопросы цифровизации, тогда как должность первого заместителя министра в настоящее время остается вакантной.

«Сибигу назначат вместо [замминистра Андрея] Перебейноса, тот станет “простым” замминистра. Сибига, как и [бывший глава МВД Игорь] Клименко, просто стал жертвой истории с [министром обороны Михаилом] Федоровым. Но его ситуацию переиграют пока вот так», — отмечает издание.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.

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