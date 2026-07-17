Названы признаки опасного для скачивания на телефон приложения

AppSec: Неизвестный разработчик и неофициальная загрузка говорят об опасности приложения

Использование названия, логотипа или интерфейса популярного сервиса, отсутствие информации о надежном разработчике и загрузка приложения из неофициальных источников могут указывать на его потенциальную опасность, рассказал в беседе с ТАСС руководитель продукта AppSec.Sting компании AppSec Solutions Никита Пинаев.

«Перед установкой стоит проверить имя разработчика, источник загрузки, запрашиваемые разрешения и ссылку на приложение на официальном сайте компании», — сказал Пинаев.

Эксперт отметил, что наибольшую опасность представляют приложения, которые скачали из неофициальных каталогов и со сторонних сайтов, куда пользователи нередко обращаются после удаления оригинальной версии из популярных магазинов приложений.

По его словам, такие программы не проходят проверку и могут содержать шпионские функции или инструменты для кражи учетных данных, маскируясь под легитимный сервис.

Пинаев также подчеркнул, что даже размещение приложения в официальном магазине не гарантирует полной безопасности, поэтому перед установкой важно проверять источник и разработчика.

Ранее сообщалось, что злоумышленники технически могут следить за пользователями через камеры ноутбуков или смартфоном.