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Из жизни
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03:30, 17 июля 2026Из жизни

Порнозвезда решила помогать стыдливым людям

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @valkyrie.awakens

Британская порнозвезда Валькирия Авакенс рассказала, что учится на психосексуального терапевта. Об этом сообщает Creatorzine.

По ее словам, за годы работы она поняла: главная проблема, которую люди испытывают в спальне, — не отсутствие желания, а стыд за собственные фантазии. «Думаю, многим просто нужен кто-то, с кем можно поговорить без осуждения», — объяснила Авакенс.

Порнозвезда отметила, что и сейчас общается с клиентами об их фетишах, но решила делать это на более профессиональном уровне. Ее цель — помогать стыдливым людям.

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Порномодель уверена, что никто не должен переживать о своих кинках, если в постели с партнером соблюдает базовые правила. «Все должно быть безопасно, по взаимному согласию и с уважением», — заявила она.

Ранее британская порномодель Зои Грей рассказала о самых странных и не связанных с сексом запросах фанатов. Однажды поклонник заплатил ей несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы она просто изображала знаменитую австралийскую певицу Кайли Миноуг в приватном видео-чате.

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