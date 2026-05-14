Порномодель рассказала о не связанных с сексом странных запросах фанатов

Британская порномодель рассказала о самых странных и не связанных с сексом запросах фанатов. Об этом пишет Daily Star.

34-летняя вебкам-модель Зои Грей решила разрушить стереотип, что клиентов таких сервисов интересует только нечто непристойное. Женщина заявила, что однажды поклонник заплатил ей несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы она просто изображала знаменитую австралийскую певицу Кайли Миноуг в приватном видео-чате.

«Его фантазия заключалась в том, что Кайли Миноуг подошла к нему и пригласила к себе домой. Он все время называл меня Кайли Миноуг, — поделилась воспоминаниями Грей. — Я пыталась изобразить австралийский акцент, но ничего не выходило. Я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться».

Другой поклонник купил огромную пиццу после вечеринки и решил обсудить ее с Грей, пока шел домой. «Он спрашивал: "Как ты думаешь, сколько кусков я смогу съесть?" А там было что-то огромное — пицца куска на 24», — рассказала британка и добавила, что потом они 20 минут обсуждали свои любимые блюда.

Грей отметила, что многие ее клиенты действительно просто хотят поговорить на интересующие их темы, не связанные с сексом.

Ранее британская секс-работница Эмили Пейн рассказала о самых странных клиентах в ее карьере. По ее словам, один мужчина попросил просто лежать рядом с ним, пока он смотрит телевизор.